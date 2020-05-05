Salgın günlerinde çocukların camdan cama "isim-şehir" oyunu

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuklar camdan cama isim-şehir oyunu oynayarak vakit geçiriyor.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuklar camdan cama isim-şehir oyunu oynayarak vakit geçiriyor.

Daha önce park ve sokaklarda oyunlar oynayan, okulda arkadaşlarıyla olan çocuklar koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evde vakit geçirirken, en çok arkadaşlarıyla oyunlarını özlüyor.

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Ömer Asaf Doğan, 8 yaşındaki Aysima Gülsu ve 12 yaşındaki Zehra Sude Doğan, evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde beraber oyun oynamak için çare buldu.

Üç arkadaş, evlerinin penceresinden isim-şehir oyunu oynayarak hem vakit geçiriyor hem de beraber oyun özlemlerini gideriyor.

Ömer Asaf Doğan, AA muhabirine, en çok arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini söyledi.

Evden çıkamadıkları için canlarının çok sıkıldığını anlatan Doğan, "Evde çizgi film izleyip, oyunlar oynuyorum ama arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim. Arkadaşlarımı camdan görüyorum ve öyle konuşuyoruz. Beraber oyunlar oynayamıyoruz. Biz de beraber oyun oynamak için camdan cama isim-şehir oyununa başladık. Oyunla çok güzel zaman geçiriyoruz. Birbirimize yaklaşmadan oyunumuzu oynuyoruz. Çok heyecanlı oluyor." diye konuştu.

Asaf Doğan'ın oyun arkadaşı Aysima Gülsu ise isim-şehir oyununu kendisine arkadaşlarının öğrettiğini belirtti. İlk zamanlarda zorlandığını ama zamanla alıştığını ifade eden Gülsu, "Arkadaşlarımla oyun oynama fırsatını camdan da olsa bulduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Zehra Sude Doğan da sokakta oynamayı özlediğini dile getirdi. Doğan, arkadaşlarıyla isim-şehir oynarken vakit geçirdiklerini belirterek, "Yan yana olmasak da aynı oyunu oynamak çok güzel. Bir kağıt, bir kalem oyun özlemimizi gideriyor." dedi.

Kaynak: AA