Salgın, geçen yıl konutlarda elektrik tüketiminde rekor getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salgın, geçen yıl konutlarda elektrik tüketiminde rekor getirdi

Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Salgın, geçen yıl konutlarda elektrik tüketiminde rekor getirdi

????? Avrupa Yakası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 düşerken, meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 7,2 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

????? Avrupa Yakası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 düşerken, meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 7,2 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak hazırladığı "Yılın Enleri Raporu" çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik mart ayında alınmaya başlanan önlemler mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimlerine farklı yansıdı.

Uzaktan çalışma ve eğitimin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle geçen yıl meskenlerde elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artışla 7 milyar 843 milyon kilovatsaatle rekor seviyeye ulaştı.

Sanayi ve ticarethane abone gruplarında elektrik tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7,7 azalırken, Avrupa Yakası'nda tüketim salgının etkisiyle yüzde 3,7 düşüşle 25,9 milyar kilovatsaat oldu.

Avrupa Yakası'nın elektrik tüketimi geçen yıl Türkiye'nin 304,8 milyar kilovatsaat olan toplam tüketiminin yüzde 8,5'ini oluşturdu.

Bu dönemde, Avrupa Yakası'nda en yüksek elektrik tüketimi ilçe bazında Esenyurt'ta kaydedilirken, en düşük tüketim Çatalca, Esenler ve Güngören'de görüldü.

Avrupa Yakası'ndaki kişi başı ortalama kesinti sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 azalarak 11,69 oldu. Bu dönemde çağrı merkezine gelen çağrı sayısı da yüzde 16 düşüşle 2 milyon 735'e geriledi.

"Bu yıl 1,2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz"

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla salgın döneminde bakım ve yatırım kaynaklı kesintilerin yüzde 80'ini gece 00.00-06.00 saatlerine kaydırdıklarını dile getirdi.

Amaçlarının arıza sayı ve sürelerini en düşük seviyeye geçmek olduğunu kaydeden Yiğit, "Özelleştirme sonrası 2013-2020 döneminde faaliyet bölgemizde gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplamı 3,3 milyar lirayı aştı. Bu yıl 1,2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Dördüncü uygulama dönemini kapsayan 2021-2025 yıllarında ise toplam 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salgın, geçen yıl konutlarda elektrik tüketiminde rekor getirdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:03:13. #1.15#
title