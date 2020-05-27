Salgın Fotoğrafçıların Çalışma Koşulları da Değiştirdi
Fotoğrafçılar ve mankenler genellikle bir fotoğraf çekiminden diğerine koşar. Corona virüsü salgınıyla hayatımıza giren kısıtlamalarsa bu işi zorlaştırıyor.
27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47
Fotoğrafçılar ve mankenler genellikle bir fotoğraf çekiminden diğerine koşar. Corona virüsü salgınıyla hayatımıza giren kısıtlamalarsa bu işi zorlaştırıyor. Ancak dünyadaki binlerce meslek sahibi gibi fotoğrafçılar ve mankenler de çalışmaya devam etmenin bir yolunu buluyor
Kaynak: DailyMotion.com