Salgın Fotoğrafçıların Çalışma Koşulları da Değiştirdi Fotoğrafçılar ve mankenler genellikle bir fotoğraf çekiminden diğerine koşar. Corona virüsü salgınıyla hayatımıza giren kısıtlamalarsa bu işi zorlaştırıyor.

Fotoğrafçılar ve mankenler genellikle bir fotoğraf çekiminden diğerine koşar. Corona virüsü salgınıyla hayatımıza giren kısıtlamalarsa bu işi zorlaştırıyor. Ancak dünyadaki binlerce meslek sahibi gibi fotoğrafçılar ve mankenler de çalışmaya devam etmenin bir yolunu buluyor Kaynak: DailyMotion.com