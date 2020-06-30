Salgın endişesi nedeniyle pedallı çöp kutuları tercih ediliyor Salgın endişesi nedeniyle pedallı çöp kutuları tercih ediliyorKORONAVİRÜS salgını endişesiyle pedallı çöp tenekelerinin satışları arttı.

Salgın endişesi nedeniyle pedallı çöp kutuları tercih ediliyor

KORONAVİRÜS salgını endişesiyle pedallı çöp tenekelerinin satışları arttı. Çöp kutularına dokunmak istemeyen pek çok vatandaş ve işletme sahibi, el yerine ayakla dokunarak açılan kutuları tercih etmeye başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlar bulaş riskinden ve eşyalara dokunmaktan korkuyor. Özellikle ortak alanlarda bu korku artarken, kafe ve restoran gibi pek çok işletmenin normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılmasıyla ortak kullanılan tuvalet gibi alanlardaki hijyen konusu da yeniden gündeme geldi. Salgın endişesiyle pedallı çöp tenekelerinin satışları arttı. Çöp kutularına dokunmak istemeyen pek çok vatandaş ve işletme sahibi, el yerine ayakla dokunarak açılan kutuları tercih etmeye başladı. Öte yandan pek çok işletme, maske ve eldiven gibi atıklar için ayrı bir çöp kutusu edinerek bunların da pedallı olanlarını tercih etti.'ELLE AÇILAN ÇÖP KUTULARINA HİÇBİRİMİZ DOKUNMAK İSTEMEYİZ'Bir inşaat firmasının yetkililerinden Zeynep Tekin, "Hijyene normal zamanda da önem veriliyordu, ancak pandemi döneminde firma olarak çok daha fazla önem vermeye başladık. Tuvaletlerimizi personel haricinde dışarıdan gelen konuklarımız da kullanıyor. Kafe, restoran gibi pek çok işletmeye gittiğimiz zaman ne yazık ki el ile açılan çöp kutularının bulunduğunu görüyoruz. Bu kutulara hiçbirimiz pandemi döneminde dokunmak istemeyiz. Hiç kimse bunu kullanma taraftarı değil. Bu yüzden ne yapabileceğimizi düşündük. En mantıklısı pedallı çöp kutularını kullanmaktı. Bu kutuların hepimiz için daha hijyenik olduğunu düşünüyoruz" dedi.'BÜTÜN ÇÖP KUTULARINI DEĞİŞTİRDİK'Kordon'da bulunan bir kafenin işletmecisi Aydın Budak, "Koronavirüs salgını dolayısıyla işletme olarak hijyen konusunda pek çok önlem aldık. İşletmemizin pek çok noktasında el dezenfektanları bulunuyor. Tuvaletler sürekli temizleniyor. Daha önceden işletmede kullandığımız çöp kovaları pedallı değildi. Daha sonra hepsini değiştirerek pedallı çöp kutularından satın aldık çünkü misafirlerimiz dokunmaktan haklı olarak korkuyor. Bütün misafirlerimizi hijyenik bir ortamda ağırlıyoruz" diye konuştu.'HER YERDE PEDALLI OLMALI'

Bir kafede vakit geçiren vatandaşlardan Sümeyye Alan, "Genellikle gittiğim yerlerde pedallı çöp kutularının olduğunu görmüyorum ancak bugün geldiğim kafede çöp kutularının tamamı pedallıydı. Elle açılan yerine ayakla basılan çöp kutuları daha avantajlı, temiz ve hijyenik. Ben de bir yerlere dokunurken tedirgin oluyorum. Koronavirüs dolayısıyla bir yerlere dokunmak mesele haline geliyor. Bu çöp kutuları sayesinde hiçbir yere dokunmuyoruz, ayağımızla basarak açıyoruz. Her yerde bu tarz çöp kutuları kullanılmalı" dedi.

Kaynak: DHA