Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi

Köşk Sosyete Pazarı işletme sahibi İsa Gün 2020 yılının herkesin tahmin ettiğinden farklı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi" dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi

Köşk Sosyete Pazarı işletme sahibi İsa Gün 2020 yılının herkesin tahmin ettiğinden farklı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle insanların karantina altına alındığını ve evlerinden çıkamaz duruma geldiklerini ifade eden Köşk Sosyete İşletme Sahibi İsa Gün, bu durumun tüketicilerin her anlamda endişe duymalarına sebep olduğuna dikkat çekti.

"Salgının olumsuz anlamda en çok etkilediği sektörlerden biri de perakende sektörü oldu" diyen Gün, "Covid-19'da değişen tüketici davranışlarını geleneksel alışveriş normlarına geri döndürmek ve mağazalara çekmek için Köşk Sosyete Pazarı olarak bulunduğumuz sektörü geniş anlamda değerlendirerek çalışanlarımızın sağlıklarını koruma, müşterilerimizi memnun etme ve bu zorlu dönemi minimum kayıpla atlatma amacıyla kurguladığımız planları Mağazaların faaliyet ve işleyişlerine dair başta ilgili genelgeler olmak üzere mevzuat kapsamında çıkarılan yayınları da göz önüne alarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

İsa Gün, "Bazı uluslararası yayınlar 2021'de küresel ölçekte perakendeyi şekillendirecek olan temel trendleri şu şekilde sıraladı;

Bilinçli tüketicilik ön plana çıkıyor

Yerel ürünlere ve yerel alışverişe ilgi artacak

Karantina yorgunluğu fiziksel mağazalara geri dönüşü tetikleyecek

Teknoloji perakendeyi yeniden şekillendirmeye devam edecek

Açık olan bir şey var, 2021 perakende sektörü için büyük bir değişim yılı olmaya devam edecek.2021'de perakende sektörünü ve ülke ekonomisini belirleyecek birçok cevap bekleyen soru var;

Aşılamaların sonucu ne olacak?

Virüsten kalıcı olarak kurtuluş ne zaman sağlanacak?

Normal hayata ne zaman dönülecek?

Sadece bu konulardaki belirsizlik bile gerçekçi tahminleri sınırlıyor. Ancak en azından tablonun görünen tarafından başlamak her zaman mümkündür.

Enflasyonun gerilemesi, hele tek haneli oranlara inmesi olanaklı görülmese de yeni MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yönetimi ile şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda değişen para politikasının ülke ekonomisine olumlu katkı yapacağı açıktır. Aşılamanın artmasıyla da beraber umut ediyorum ki yaz ayları perakende sektörü ve ülke ekonomimiz adına geçen yılı ardından bırakacak güzel günler olacak" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Hande Erçel Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:04:10. #1.14#
title