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Salgın, elektrik tüketiminin konut ve marketlerde yoğunlaşmasına neden oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma yasakları sebebiyle elektrik tüketimi nisanda sanayi, iş yeri ve eğitim kurumları gibi toplu tüketimin yoğun olduğu yerlerden, ev, süpermarket ve hastanelere taşındı.

Salgın, elektrik tüketiminin konut ve marketlerde yoğunlaşmasına neden oldu
20.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma yasakları sebebiyle elektrik tüketimi nisanda sanayi, iş yeri ve eğitim kurumları gibi toplu tüketimin yoğun olduğu yerlerden, ev, süpermarket ve hastanelere taşındı.

AA muhabirinin, Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından hazırlanan ve elektrik tüketici davranışlarının analizini içeren verilerden derlediği bilgilere göre, ev içinde elektrik tüketimi nisanda, sokağa çıkma yasağının başladığı mart ayına göre yüzde 25 artış gösterdi. İş yerlerindeki elektrik tüketimi ise yüzde 50 azaldı.

Süpermarketlerde elektrik tüketimi arttı

Akıllı zeka yazılımları kullanılarak elde edilen verilere göre, mesken yerleşiminden uzak yerlerdeki süpermarketlerde enerji tüketimi yüzde 8 ila 10 civarında düşerken, mesken nüfusun oldukça yüksek olduğu süpermarketlerde ve tatil bölgelerinde ortalama yüzde 30 artış yaşandı.

Böylelikle, 2020 yılı başından itibaren Kovid-19 salgınına karşı küresel tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma yasakları sebebiyle elektrik tüketimi sanayi, iş yeri ve eğitim kurumları gibi yerlerden, ev, süpermarket ve hastanelere taşındı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan EDİDER Genel Sekreteri ve İnavitas Üst Düzey Yöneticisi Alper Terciyanlı, salgının, tüm işletmelerin enerji yönetiminde sorun oluşturduğunu vurgulayarak, "Bazı işletmeler daha fazla enerji tüketirken, çoğunluğu ise işlerini durdurmak zorunda kaldıkları için tükettikleri enerji de azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını süresince insanların yaşam alanlarında ve süpermarketlerde geçirdikleri zamanın arttığına işaret eden Terciyanlı, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın sürecinde bahsedilen yerlerde en yüksek elektrik tüketimi sabah 09.00 ile akşam 20.00 arasında oldu. Bu dönemde insanların en sık ziyaret etmek durumunda olduğu yerlerden biri de süpermarket oldu. Ancak bu dönemde bile enerji zekası gibi yazılımların bize sunduğu verilerle tasarruf yapmamız mümkün. Örneğin aydınlatma, klima ve priz gibi tüketim parametreleri uzaktan kontrol edilebilir. Bu sistemler, alarm modülü sayesinde oluşabilecek arızaları ve anormal tüketimleri kullanıcıya sorun gerçekleşmeden bildirilebilir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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