Salgın dönemini fırsata çeviren bilgisayar mühendisi tarıma yöneldi

İstanbul'da teknoloji sektöründe çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında evden çalışma sistemine geçilmesini fırsata çeviren bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamudan kiraladığı arazide devlet desteği de alarak safran ve badem yetiştirmeye başladı.

İstanbul'da teknoloji sektöründe çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında evden çalışma sistemine geçilmesini fırsata çeviren bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamudan kiraladığı arazide devlet desteği de alarak safran ve badem yetiştirmeye başladı.

Ailesi Kastamonu'da yaşayan ancak kendisi iş için İstanbul'da bulunan 33 yaşındaki Saymaz, salgın döneminde ek iş arayışına girdi.

Safran ve badem yetiştirmeye karar veren genç mühendis, bu ürünler için uygun topraklara sahip Safranbolu ilçesine gelerek Kırıklar köyünde yaklaşık 80 dönümlük kamu arazisi kiraladı.

Mesleğinin verdiği avantajı da kullanan Saymaz, arazilerine, sulama, analiz ve gözetleme imkanı veren uzaktan takiple müdahale imkanı sağlayan hava sistemleri de kurdu.

Geleneksel yöntemlerle teknolojiyi birlikte kullanıyor

Cihan Saymaz, AA muhabirine, teknoloji sektöründe çalışanların hep hayali olan tarım işine, salgın dönemini fırsat bilerek başladığını söyledi.

Hedefinin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına açılmak olduğunu belirten Saymaz, "Badem ile Safranbolu'ya da adını veren safran ektik. Üretimi artırılmaya çalışılan safranı da üretmeye başladık. Şimdilik 5 dönümlük bir alanda başladık. Safran soğanı 5-6 kat ürün veriyor. Hedefimiz 20-25 dönüme çıkabilmek." diye konuştu.

Saymaz, teknolojiyi kullanarak üretim yapmak istediklerinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Geleneksel yöntemleri kullanıyoruz ama bunun yanında örneğin elektriği biz dışardan almıyor, solar panellerle üretiyoruz. Bahçenin farklı yerlerinde sensörlerimiz var. Görüntüye, harekete duyarlı kameralarımız var. Örneğin toprakta nem sensörlerimiz var ve bütün bilgiyi topluyoruz. İki yıldır topladığımız verileri inceliyoruz. Sulama ve gübreleme işlerini bu verilere göre yapıyoruz."

Bilgisayar mühendisi olduğu için çevresinin ilk etapta tarıma yönelmesini yadırgadığını ve eleştirilerde bulunduğunu anlatan Saymaz, "Bu işi yapanlarla konuştum. Makaleleri okudum. Nasıl zorluklarla karşılaşabileceğimi önceden hesaplayarak girdim bu işe. Tabii maliyet gibi bazı konular planladığınız gibi tutmayabiliyor ama üretim açısından şu anda yüzümüz güldü. Yaptığımız çalışmaların, verdiğimiz emeklerin faydalarını görüyoruz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Saymaz, kendisi gibi genç arkadaşlarına tarımı yönelmeyi tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler