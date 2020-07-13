Salgın döneminde kurbanlar kesilip, paketlenip adrese teslim edilecek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurban pazarları ve kesim merkezlerine gitmek istemeyen Ankara, İstanbul ve Konya'da yaşayan vatandaşların kurbanları hijyen koşullarına uygun olarak kesilecek ve adreslere teslim edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurban pazarları ve kesim merkezlerine gitmek istemeyen Ankara, İstanbul ve Konya'da yaşayan vatandaşların kurbanları hijyen koşullarına uygun olarak kesilecek ve adreslere teslim edilecek.

Hijyenik kurban kesimi için bir araya gelen üreticilerce hayata geçirilen bir internet sitesi üzerinden alınan siparişlerle kurbanlıklar kesilip, paketlenip evlere ulaştırılacak.

Hayvan pazarına gitmeden sistem üzerinden seçilecek büyükbaş kurbanlıklar, bayram sabahı görüntülü görüşmeyle alınacak vekaletle kesilecek, soğuk zincirle hissedarlara teslim edilecek.

Veteriner Hekim Ali Duman, kurbanın çok hassas davranılması gereken bir iş olduğunu vurgulayarak, "Kurban vasıflarına uygun sağlıklı hayvanları seçeriz. Dini vecibelere göre kesimler yapılıyor. Online sistemle keserken hayvanı sahiplerine göstereceğiz. 7 kişi belirleniyor. Onların vekaletleri alınarak hocamızın eşliğinde kesim yapıyoruz." diye konuştu.

Duman, kesildikten sonra kurbanlıkların tekrar muayene edileceğini ve soğuk hava deposunda 24 saat dinlendirileceğini söyledi.

Eti hisselere bölüp, paketleyeceklerini ifade eden Duman, şunlar kaydetti:

"Ankara, İstanbul ve Konya'da adreslere teslim edeceğiz. Bayramın birinci günü kesilen kurban 4. gün hissedarın elinde olacak. Kurban kesip herhangi bir kuruma bağış yapmak isteyen insanlar da olabilir. Biz hisselerini verdikleri adrese teslim edeceğiz."

Kaynak: AA