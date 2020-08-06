"Salgın Döneminde Krizde Tüketici Gelirleri Arttı"
Kongre'de 5. yardım paketi üzerindeki görüşmeler devam ederken yaşanan ekonomik krizde Amerikalıların en büyük güvencesi yardımlardan aldıkları paralar oldu.
06.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:05
Kongre'de 5. yardım paketi üzerindeki görüşmeler devam ederken yaşanan ekonomik krizde Amerikalıların en büyük güvencesi yardımlardan aldıkları paralar oldu. Amerika'nın Sesi'ne açıklamalar yapan Yatırım Uzmanı Altan Ergün 600 dolarlık yardımların önemine dikkat çekti
Kaynak: DailyMotion.com