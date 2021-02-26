Salgın döneminde inovatif sefer tası satışları arttı

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, salgın döneminde sefer taslarına talebin arttığını belirterek, "Türkiye'de bir ilk olan ve çıktığı ilk günden bugüne çok tercih edilen elektrikli sefer tasımız Foodie bu dönemin yıldızı oldu.

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, salgın döneminde sefer taslarına talebin arttığını belirterek, "Türkiye'de bir ilk olan ve çıktığı ilk günden bugüne çok tercih edilen elektrikli sefer tasımız Foodie bu dönemin yıldızı oldu. Tüketiciler ürünümüzü çok sevdiler ve neredeyse stoklarımız bitti." dedi.

Yıldız, AA muhabirinin salgın dönemi ve tüketici davranışlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgını ile beraber tüketicilerin sağlıklı beslenme eğilimlerinin arttığını dile getiren Yıldız, evde yemek yaparak vücut direncini artıran besinlere yönelmenin tüketicilerin öncelikleri arasına girdiğini kaydetti.

Küçük ev aletleri sektöründe, özellikle mutfak kategorisinde sağlık beslenmeyi destekleyen ürünlerde ciddi bir talep patlaması olduğunu ifade eden Yıldız, "Örneğin detoks içeceklerinden sağlıklı birçok içeceği birkaç dakika içinde kolayca hazırlayabileceğiniz Shake'n Take kişisel blenderimiz ve Panetti ekmek yapma makinemiz sürecin ilk anlarında çok yüksek talep gören ürünlerimiz arasındaydı. Tüketiciler bağışıklığı güçlendirici karışımlara odaklandı. Hem sağlık hem hijyen nedeniyle evde kendi ekmeğini yapmak istedi. Arzum olarak tüketicilerimize sadece ürün sunmakla yetinmedik. Sosyal medyada sağlıklı beslenme odaklı içerikler, tarifler paylaştık. İçeriklerimiz büyük ilgi gördü." diye konuştu.

Salgın döneminde ofis çalışmalarına devam etmek zorunda kalan tüketicilerin sefer taslarına ciddi ilgi gösterdiklerini anlatan Yıldız şunları söyledi:

"Türkiye'de bir ilk olan ve çıktığı ilk günden bugüne çok tercih edilen elektrikli sefer tasımız Foodie bu dönemin yıldızı oldu. Tüketiciler ürünümüzü çok sevdiler ve neredeyse stoklarımız bitti. Ofislerine gitmeye devam edenler sefer tasına oldukça yüksek ilgi gösterdi. Evdeki sağlıklı ve hijyenle hazırladıkları yemeklerini ofise taşıyabildiler. Güvenle ısıttılar ve hatta buharda pişen yemekler hazırlayabildiler. Sefer tasımız Foodie tüketicilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlıklarına önemli bir katkı sağladı."

Evden çalışmaya geçen tüketicilerin daha çok mutfakta zaman geçirmeye başladıklarına dikkati çeken Yıldız, "Şehir düzeninde ev yemeği yapma alışkanlığından uzak olan kitle tekrar yemek yapmaya başladı. Mutfaktaki eksikleri dikkatlerini çekmeye başladı. Mutfaklarda işleri daha da kolaylaştıran inovatif ve teknolojik ürünlere sahip olmak istediler. İnsanlara zaman kazandıran, kolaylık sunan teknolojiler ve tasarımlar artık bir lüks değil ihtiyaç haline geldi. Salgın bitse bile sağlıklı yaşam için atılan adımlar yavaş yavaş hayatımızın rutini haline gelecek. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü 2021 yılını uluslararası meyve ve sebze yılı ilan etti. Sağlıklı beslenme trendleri doğrultusunda tüketici alışkanlıklardaki değişim ve talep sektörde ARGE faaliyetlerinin yönünü çizecek." ifadelerini kullandı.

İçinden geçtiğimiz dönemde hijyen noktasında toplumsal hassasiyetlerin arttığını belirten Yıldız sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın döneminde dikkat çeken talep artışlarından biri de elektrik süpürgelerinde yaşandı. Sürekli evde zaman geçiren tüketiciler evdeki hijyeni kontrol altına almak istediler. Hem performansı hem kullanım kolaylığı bu kategoride beklenen iki temel beklenti. Biz de 2020 yılında Türkiye'de ilk nesnelerin interneti (IoT) uygulamalı Türk malı elektrikli süpürgesi Olimpia Smart'ı tüketicilerimizle buluşturduk. Bu ürünümüz ilk günden bugüne yüksek bir talep görüyor. IOT özellikli elektrik süpürgemiz, filtre temizliği ve performans ile ilgili güncel durumun akıllı telefonlardan kolaylıkla takip edilmesini sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu