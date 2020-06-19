HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Salgın döneminde "güvenilir gıda ürünleri"ne talep arttı

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte geleneksel yollarla ve yüksek teknolojiyle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerin kullanımında artış olduğunu belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de el değmeden üretilmiş, üretim hijyeni...

Salgın döneminde
19.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:54

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte geleneksel yollarla ve yüksek teknolojiyle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerin kullanımında artış olduğunu belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de el değmeden üretilmiş, üretim hijyeni ve teknolojisi açısından güvenilir gıda ürünlerine talep arttı." dedi.

Koçoğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde ön plana çıkan sektörler arasında gıdanın en başta yer aldığını söyledi.

Dünya genelinde değişimlerin salgın süreciyle sınırlı kalmadığına işaret eden Koçoğlu, tüm dünyada insanların faydalı ve doğal bileşenler içeren ürünlere talebinin arttığını ifade etti.

Koçoğlu, dünyanın ortak gündemi ve tüm gelişmelerin ana belirleyicisi olan salgın sürecinin tüketici trendlerine etkisine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Pandemi sonrasında artan hijyen duyarlılığıyla, geleneksel yollarla ve yüksek teknolojiyle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerin kullanımında artış oldu. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de el değmeden üretilmiş, üretim hijyeni ve teknolojisi açısından güvenilir gıda ürünlerine talep arttı. Gerek tüketici gerekse perakende ve hizmet sektörlerinin beklentilerinde ve hatta regülasyonlarda buna paralel değişimler var. Dünya genelinde biraz da yaşanarak görülecek normalleşme süreçleri de trendler üzerinde belirleyici olacak. Özellikle ev dışı tüketim pazarı, yeme-içme-konaklama sektöründe değişimler yaşanacak."

Bu dönemde gıda güvenliği kadar, gıda tedarikinin öneminin de ön plana çıktığına dikkati çeken Koçoğlu, "Türkiye, dünyanın önemli gıda tedarikçilerinden biri. Küresel ticarette zaten çok sıkı olan hijyen ve gıda güvenliği konulu regülasyonların daha da sıkılaşacağını da öngörüyoruz. Tarımsal üretim ve gıda tedariki konusunda sektörümüz ve devletimiz, önemli bir sınavı büyük bir başarıyla verdi." diye konuştu.

4 kıtaya ihracat

Koçoğlu, Assan Foods'un, 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye kendi markalarıyla ihracat yaptığı belirterek, şirketin günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme ve 2,5 milyon ürün üretilebilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Global ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmalarına sahne olan 2019'u, hedeflerine uygun şekilde ve çift haneli büyüyerek tamamlama başarısı gösteren şirketin cirosunun yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu vurgulayan Koçoğlu, şirketin geçen yılki önemli başarılarından birisinin, Çin'de dünyanın en büyük perakendecisi Walmart ile çalışmaya başlaması olduğunu kaydetti.

Koçoğlu, şirketin yeni ürünlerle pazarını genişletmeyi hedeflediğini ifade ederek, dünyada en çok satan soslar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve bu soslara Türk dokunuşları eklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Ekonomi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Ekonomi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ekonomi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Caner Erkin Bülent Uygun Bülent Korkmaz
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Salgın döneminde "güvenilir gıda ürünleri"ne talep arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:34:30. #1.14#
title