GAZİANTEP (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı bir dönemde Gaziantep nasıl mücadelesiyle milletimize umut aşılamışsa bugün de üreterek, çalışarak, ekonomiye katkı sağlayarak ülkemize örnek oluyor. Bilhassa son iki yıldır içinde bulunduğumuz salgın döneminde Gaziantep başarılarıyla hem bizim hem de milletimizin gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere gittiği Gaziantep'te uçaktan inişinde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Gaziantep Havalimanı Terminal Binasında Esat Kabaklı tarafından verilen mini konseri izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrak" şarkısını alkışla dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Birliği üyeleri tarafından açılan standı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

"ANTEP, GAZİ UNVANIYLA MÜŞERREF OLMUŞ DÜNYADA İLK VE TEK ŞEHİRDİR"

Konuşmasında, 15 ay sonra yeniden Gazianteplilerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 81 vilayetimizin tamamını eşit şekilde seviyoruz. Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor, bağrımıza basıyoruz. Şehirlerimize hizmet götürürken de sıkıntılarını çözerken de asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Ancak tarihiyle, kahramanlık hikayeleriyle, milli mücadelede oynadığı öncü rolüyle Gaziantep'in bizim gölümüzde ayrı bir yeri bulunuyor. Antep, gazi unvanıyla müşerref olmuş dünyada ilk ve tek şehirdir. Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6 bin 317 yiğidini toprağa vermiş yürekli bir şehirdir. Antep, istiklali ve istikbali için ağır bedeller ödemiş cefakar bir şehirdir. Antep, aynı zamanda 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış, bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir" diye ekledi.

Bir asır önce şanlı bir direnişle destan yazan Gaziantep'in, bugün de başta ticaret ve üretim olmak üzere her alanda tarih yazmaya devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı bir dönemde Gaziantep nasıl mücadelesiyle milletimize umut aşılamışsa bugün de üreterek, çalışarak, ekonomiye katkı sağlayarak ülkemize örnek oluyor. Gaziantep'in yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracatta bunun yanında bütünüyle inşallah büyümede örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum. Yardımseverlikte, mazlum ve mağdurlara ensar olmakta gösterdiği başarı her türlü takdirin üzerindedir. Bilhassa son iki yıldır içinde bulunduğumuz salgın döneminde Gaziantep başarılarıyla hem bizim hem de milletimizin gurur kaynağı olmuştur" dedi.

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