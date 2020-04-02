Salgın döneminde gassalların zor görevi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Salgın döneminde gassalların zor görevi

Salgın döneminde gassalların zor görevi Gassalların ölü yıkamada üst düzey salgın önlemi Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede cenaze hizmetleri veren gassallar eldiven, maske, gözlük ile yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanarak korona virüsü ve...

02.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:10
Salgın döneminde gassalların zor görevi

Salgın döneminde gassalların zor görevi

Gassalların ölü yıkamada üst düzey salgın önlemi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede cenaze hizmetleri veren gassallar eldiven, maske, gözlük ile yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanarak korona virüsü ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor.

Gassallık; ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenleyerek dini vecibelerini yerine getiren ve ebediyete uğurlayan bir meslek dalı. Bulaşıcı hastalıklar veya yeni korona virüsüne (Kovid-19) karşı gasilhanede de üst düzey önlemler alınmış durumda.

Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Demir, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün uyarılarını, genelgelerini, yönetmeliklerini okuduk. Güncel olarak hepsini takip ediyoruz. Bunlarla ilgili korunaklı elbiselerimiz, maskemiz ve gözlüklerimiz var. Yıkamada da bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

"Yıkama ve dezenfekte işlemlerini dini vecibeye uygun bir şekilde yapıyoruz"

Gassal Mahir Atik, "Hastanede dezenfekte işlemi yapılıyor. Ceset torbasına konuluyor. Görevli arkadaşlarımız koruyucu elbiseyi giyerek alıyor ve bize intikal ediyor. Cenaze gasilhane bölümüne geldiği özel tulumlarımızı giyerek başlıyoruz. Yıkama ve dezenfekte işlemlerini dini vecibeye uygun bir şekilde yapıyoruz. Hocalarımızla kefenliyoruz. Kefenledikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu şekilde ceset torbasına koyuyoruz. Üzerine de Kovid-19 veya şüpheli diye etiket yapıştırıyoruz. Sonra tabuta ve cenaze arabasına koyularak defin işlemleri için gidiyor" diye konuştu.

"Bu mesleği severek yapıyoruz"

Gassal Yunis Çerkes, "Bu mesleği severek yapıyoruz. İnsanların burada acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde dini vecibelerini yerine getirerek Rabb'imize uğurluyoruz. Kovid-19 vakaları olduğunda da bu noktada tüm tedbirlerimizi alıp dini vecibeleri yerine getiriyoruz. İlk başta bu meslekte zorlandık. Ama sonra alıştık bu bizim görevimiz. Zevkle aşkla yapıyoruz. Peygamber Efendimiz 'Kim bir cenazeyi hasbetenlillah yıkarsa onun günahları da dökülür' misali bu bir görev bir mutluluk" şeklinde konuştu.

"İlk bebek cenazemi yıkadığımda ağladım"

Mesleğinin zorluklarına değinen kadın gassal Dilek Kömpe, "Yaşlı cenazelerden etkileniyor insan ama gençlerden daha çok etkileniyoruz. İlk bebek cenazemi yıkadığımda ağlamıştım. Çocuklarım, ailem aklıma gelmişti. Bu en son görevimiz. Bizim elimizden çıkıp Allah'ın huzuruna gidiyor. Bir ortama girdiğiniz zaman cenaze yıkıyorum dediğinizde ürperiyorlar. Ama dini yönden açıklamasını yaptığın zaman anlıyor, tebrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Eve gittiğimde yemek yiyemediğim, uyku uyuyamadığım anlar oldu"

Kadın gassal Sahure Yağmur ise, "İnancımız dolayısıyla bizde olması gereken bir vazife ve birileri tabii ki bunu yerine getirecek. Biz de bunları yaparken cenazenin hazırlanmasında fıkhi yönden ne gerekiyorsa en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ölen kişinin yerine kendini koyar da farklı açıdan bakarsan ki hepimizin geleceği son kapı diye düşününce o zaman psikolojin farklı oluyor. Benim burada yaşadığım bazı olaylarda eve gittiğimde yemek yiyemediğim, uyku uyuyamadığım anlar olmuştur" sözlerine yer verdi.

Salgın döneminde gassalların zor görevi

Kaynak: İHA

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Salgın döneminde gassalların zor görevi
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