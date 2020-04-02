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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Salgın döneminde en zor görevlerden biri onların

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhanede cenaze hizmetleri veren gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanarak korona virüsü ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor.

02.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:35
Salgın döneminde en zor görevlerden biri onların

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhanede cenaze hizmetleri veren gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanarak korona virüsü ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor. Bulaşıcı yeni tip korona virüsüne (Kovid-19) karşı gasilhanelerde de üst düzey önlemler alındı. Gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük ile virüse karşı önlem alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Demir, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının bu konuyla ilgili bütün uyarılarını, genelgelerini, yönetmeliklerini okuduk. Güncel olarak hepsini takip ediyoruz. Bunlarla ilgili korunaklı elbiselerimiz, maskemiz ve gözlüklerimiz var. Yıkamada da bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

"YIKAMA VE DEZENFEKTE İŞLEMLERİNİ DİNİ VECİBEYE UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ"

Gassal Mahir Atik, "Hastanede dezenfekte işlemi yapılıyor. Ceset torbasına konuluyor. Görevli arkadaşlarımız koruyucu elbiseyi giyerek alıyor ve bize intikal ediyor. Cenaze gasilhane bölümüne geldiğinde özel tulumlarımızı giyerek başlıyoruz. Yıkama ve dezenfekte işlemlerini dini vecibeye uygun bir şekilde yapıyoruz. Hocalarımızla kefenliyoruz. Kefenledikten sonra Sağlık Bakanlığının duyurduğu şekilde ceset torbasına koyuyoruz. Üzerine de Kovid-19 veya şüpheli diye etiket yapıştırıyoruz. Sonra tabuta ve cenaze arabasına koyularak defin işlemleri için gidiyor" diye konuştu.

"BU MESLEĞİ SEVEREK YAPIYORUZ"

Gassal Yunis Çerkes, "Bu mesleği severek yapıyoruz. İnsanların burada acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde dini vecibelerini yerine getirerek Rabbimize uğurluyoruz. Kovid-19 vakaları olduğunda da bu noktada tüm tedbirlerimizi alıp dini vecibeleri yerine getiriyoruz. İlk başta bu meslekte zorlandık. Ama sonra alıştık, bu bizim görevimiz. Zevkle aşkla yapıyoruz. Peygamber Efendimiz 'Kim bir cenazeyi hasbetenlillah yıkarsa onun günahları da dökülür' misali bu bir görev, bir mutluluk" şeklinde konuştu.

"İLK BEBEK CENAZEMİ YIKADIĞIMDA AĞLADIM"

Mesleğinin zorluklarına değinen kadın gassal Dilek Kömpe, "Yaşlı cenazelerden etkileniyor insan ama gençlerden daha çok etkileniyoruz. İlk bebek cenazemi yıkadığımda ağlamıştım. Çocuklarım, ailem aklıma gelmişti. Bu en son görevimiz. Bizim elimizden çıkıp Allah'ın huzuruna gidiyor. Bir ortama girdiğiniz zaman cenaze yıkıyorum dediğinizde ürperiyorlar. Ama dini yönden açıklamasını yaptığın zaman anlıyor, tebrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"EVE GİTTİĞİMDE YEMEK YİYEMEDİĞİM, UYKU UYUYAMADIĞIM ANLAR OLDU"

Kadın gassal Sahure Yağmur, "İnancımız dolayısıyla bizde olması gereken bir vazife ve birileri tabii ki bunu yerine getirecek. Biz de bunları yaparken cenazenin hazırlanmasında fıkhi yönden ne gerekiyorsa en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ölen kişinin yerine kendini koyar da farklı açıdan bakarsan, ki hepimizin geleceği son kapı diye düşününce o zaman psikolojin farklı oluyor. Benim burada yaşadığım bazı olaylarda eve gittiğimde yemek yiyemediğim, uyku uyuyamadığım anlar olmuştur" dedi.

(Ünsal Karka – Furkan Abrek Ünal/İHA)

Kaynak: İHA

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