Salgın Döneminde Çalışan Doktorlar Psikolojk Sıkıntı Yaşıyor
Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York'ta geçtiğimiz günlerde hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı.
23.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:07
Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York'ta geçtiğimiz günlerde hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı. Ancak pandemi sırasında zor günler geçiren doktorlar Mart-Nisan aylarında yaşadıklarını unutmakta zorluk çekiyor
Kaynak: DailyMotion.com