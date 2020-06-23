Salgın Döneminde Çalışan Doktorlar Psikolojk Sıkıntı Yaşıyor Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York'ta geçtiğimiz günlerde hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı.

Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York'ta geçtiğimiz günlerde hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı. Ancak pandemi sırasında zor günler geçiren doktorlar Mart-Nisan aylarında yaşadıklarını unutmakta zorluk çekiyor