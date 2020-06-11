Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu

Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu İZMİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, balkonda sebze ve meyve yetiştirmeye yöneldi.

Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu
11.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:12

Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu

 

İZMİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, balkonda sebze ve meyve yetiştirmeye yöneldi. Hem organik ürün tüketmek hem de evde uğraş edinmek isteyen İzmirliler, balkonlarındaki çiçeklerin yanında en çok biber ve domates yetiştiriyor.İzmir'de, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan kişiler hem hobi edinmek, hem de sağlıklı beslenmek amacıyla balkon ve teraslarında kendi sebze meyvelerini yetiştirmeye başladı. Son üç ayda artış gösteren balkonda sebze yetiştirmek, insanların evde geçirdiği vakti verimli kılıyor. Hem moral bulmak hem de organik ürün tüketmek isteyen İzmirliler, balkonlarında patlıcan, biber, fesleğen, domates ve limon yetiştiriyor. Fide satıcıları ise vatandaşın en çok acı biber ve çeri domates fidesi satın aldığını söylüyor. Her gün sebzelere su veren İzmirliler, vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiriyor.'BALKONLARDA EN ÇOK ACI BİBER TERCİH EDİLİYOR'Kemeraltı Çarşısı'nda çiçek ve sebze fideleri satan Metin Bayankulu, "Vatandaşımız koronavirüs salgınından dolayı evde kaldığı için stresini atma amacıyla çiçeğe, yeşilliğe merak saldı. Evde hobi olarak sebze yetiştirmeye başladılar. İnsanlar evde otur otur sıkılıyor. Bir çiçeği yetiştirmek, beslemek, domates ve biberden mahsul almak onları rahatlatıyor, sıkıntısını alıyor. Bizim amacımız da vatandaşımıza hizmet etmek. Son iki üç aydır fidelere talep arttı. Genelde balkonda yetiştirmek için biber alıyorlar. Biberden mahsul almak daha kolaydır, domates biraz zahmetlidir. Çoğu insan da domatesi görüntü amaçlı alıyor. Ama biberi kopar, üç gün sonra yenisini yersin. Yemeğe, salataya taze taze yetiştirdikleri biberi koyabilirler. İzmirliler acıyı sevdiği için genelde acı kıl biber, acı frenk biberi yetiştirilir" dedi.'BALKONUMUZU YEŞİLLENDİRDİK'

Konak ilçesinde yaşayan ve evinin balkonunda biber yetiştiren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İrem Kanar (21), "Babam tohumdan bitki üretmeyi çok sever. Pandemi sürecinde de yeşil alanlara gidemediğimizden balkonumuzu yeşillendirip motive olmaya çalışıyoruz. Balkonda 6-7 saksı acı biberimiz var, çiçeklerimiz var. Aynı zamanda internetten gördüğüm bir yöntemle avokado çekirdeği filizlendiriyorum, daha sonra onu da ekeceğim. Bir uğraş olsun diye denemek istedim. Pazarlara gittiğimiz zaman herkes tedbirsiz davranıyor. O yüzden biz de en çok tükettiğimiz sebzeleri evimizde yetiştiriyoruz. Acı biberleri yazın ipe dizip, balkona ve terasa asıp kurutuyoruz. Kışa girerken de kuruttuklarımızın tohumlarından birazını ayırıp, kışın filizlendiriyoruz. Ekim mevsimi geldiğinde de ekip, bir döngü şeklinde üretime devam ediyoruz. Biberleri düzenli bir şekilde sulayıp toprağını havalandırıyorum. Vitamin yönünden zengin olduğu için topraklarına yumurta kabuğu koyuyorum. Böceklenme yaptığı zaman bazı ilaçlar kullanıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:15:25. #1.14#
title