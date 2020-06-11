Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu
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Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu

İZMİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, balkonda sebze ve meyve yetiştirmeye yöneldi.

Salgın döneminde balkonlar çiçek yerine domates ve biber saksılarıyla doldu
11.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:57

İZMİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, balkonda sebze ve meyve yetiştirmeye yöneldi. Hem organik ürün tüketmek hem de evde uğraş edinmek isteyen İzmirliler, balkonlarındaki çiçeklerin yanında en çok biber ve domates yetiştiriyor.

İzmir'de, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan kişiler hem hobi edinmek, hem de sağlıklı beslenmek amacıyla balkon ve teraslarında kendi sebze meyvelerini yetiştirmeye başladı. Son üç ayda artış gösteren balkonda sebze yetiştirmek, insanların evde geçirdiği vakti verimli kılıyor. Hem moral bulmak hem de organik ürün tüketmek isteyen İzmirliler, balkonlarında patlıcan, biber, fesleğen, domates ve limon yetiştiriyor. Fide satıcıları ise vatandaşın en çok acı biber ve çeri domates fidesi satın aldığını söylüyor. Her gün sebzelere su veren İzmirliler, vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiriyor.

'BALKONLARDA EN ÇOK ACI BİBER TERCİH EDİLİYOR'Kemeraltı Çarşısı'nda çiçek ve sebze fideleri satan Metin Bayankulu, "Vatandaşımız koronavirüs salgınından dolayı evde kaldığı için stresini atma amacıyla çiçeğe, yeşilliğe merak saldı. Evde hobi olarak sebze yetiştirmeye başladılar. İnsanlar evde otur otur sıkılıyor. Bir çiçeği yetiştirmek, beslemek, domates ve biberden mahsul almak onları rahatlatıyor, sıkıntısını alıyor. Bizim amacımız da vatandaşımıza hizmet etmek. Son iki üç aydır fidelere talep arttı. Genelde balkonda yetiştirmek için biber alıyorlar. Biberden mahsul almak daha kolaydır, domates biraz zahmetlidir. Çoğu insan da domatesi görüntü amaçlı alıyor. Ama biberi kopar, üç gün sonra yenisini yersin. Yemeğe, salataya taze taze yetiştirdikleri biberi koyabilirler. İzmirliler acıyı sevdiği için genelde acı kıl biber, acı frenk biberi yetiştirilir" dedi.'BALKONUMUZU YEŞİLLENDİRDİK'

Konak ilçesinde yaşayan ve evinin balkonunda biber yetiştiren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İrem Kanar (21), "Babam tohumdan bitki üretmeyi çok sever. Pandemi sürecinde de yeşil alanlara gidemediğimizden balkonumuzu yeşillendirip motive olmaya çalışıyoruz. Balkonda 6-7 saksı acı biberimiz var, çiçeklerimiz var. Aynı zamanda internetten gördüğüm bir yöntemle avokado çekirdeği filizlendiriyorum, daha sonra onu da ekeceğim. Bir uğraş olsun diye denemek istedim. Pazarlara gittiğimiz zaman herkes tedbirsiz davranıyor. O yüzden biz de en çok tükettiğimiz sebzeleri evimizde yetiştiriyoruz. Acı biberleri yazın ipe dizip, balkona ve terasa asıp kurutuyoruz. Kışa girerken de kuruttuklarımızın tohumlarından birazını ayırıp, kışın filizlendiriyoruz. Ekim mevsimi geldiğinde de ekip, bir döngü şeklinde üretime devam ediyoruz. Biberleri düzenli bir şekilde sulayıp toprağını havalandırıyorum. Vitamin yönünden zengin olduğu için topraklarına yumurta kabuğu koyuyorum. Böceklenme yaptığı zaman bazı ilaçlar kullanıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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