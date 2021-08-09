Salgın dönemi beyaz eşya ve küçük elektrikli ev aletlerine talebi artırdı
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Salgın dönemi beyaz eşya ve küçük elektrikli ev aletlerine talebi artırdı

Salgın dönemi beyaz eşya ve küçük elektrikli ev aletlerine talebi artırdı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde beyaz eşya, küçük elektrikli ev aletleri ve züccaciye satışlarında hem iç piyasa hem de dış piyasada artış yaşandığını söyledi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde beyaz eşya, küçük elektrikli ev aletleri ve züccaciye satışlarında hem iç piyasa hem de dış piyasada artış yaşandığını söyledi.

Anadolu'nun Türk Kahveleri Öyküleri belgesel filmi çekimi için Karabük'e gelen Kolbaşı, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle beyaz eşya üretim ve ihracatı konusunda çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Dünyada beyaz eşyayı en çok üretip ihraç eden ülkenin Çin olduğunu hatırlatan Kolbaşı, Türkiye'nin bu ülkeden sonra en büyük üretici konumuna geldiğine dikkati çekti.

Kolbaşı, Türkiye'nin beyaz eşya üretiminde iyi pozisyonda yer aldığını vurgulayarak, "Set üstü fırınlarda özellikle Türkiye'deki üretimde Kayserili fabrikaların üretimi çok kuvvetli. Kayseri, başlı başına set üstü fırınlarda üretim üssü olarak biliniyor. Küçük elektrikli ev aletlerinde ise daha gerilerdeyiz ama genel olarak bakıldığı zaman dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülke arasındayız." dedi.

Küçük elektrikli ev aletleri pazarının dünyada 108 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Kolbaşı, sektörde yaklaşık 10 bin markanın rekabet ettiğini kaydetti.

Beyaz eşya pazarının da dünyada 300 milyar doları geçtiğini ifade eden Kolbaşı, Türkiye'nin bu pazarda Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

"Avrupa ve Ortadoğu'ya yapılan ihracatta yükseliş var"

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, küçük elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya sektörlerinde yılın ilk yarısında yapılan ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artış gerçekleştiğine dikkati çeken Kolbaşı, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'ya yapılan dış satımda yükseliş olduğunu kaydetti.

Kolbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem küçük elektrikli ev aletleri hem de beyaz eşya sektörlerinde, Türkiye'nin ihracat verileriyle aynı paralelde ihracatımız iyi gidiyor. Aynı zamanda elektrik malzemeleri gibi konularda da elektrik-elektronik ihracatı bu sene gayet iyi gitmekte. İnsanlar evde kaldığı için ev eşyasına talep arttı. Hem beyaz eşya hem küçük elektrikli ev aletleri hem de bu sektörü tamamlayıcı züccaciye sektöründe genelde bir artış var, hem iç piyasa hem de ihracat verilerinde."

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı da olan Kolbaşı, Asya bölgesinde 17 ülke ve 2 bölgenin rakamlarını güncel takip ettiklerini söyledi.

Kolbaşı, bölgeye 10 milyar dolar ihracat, 40 milyar dolar da oradan ithalat yapıldığını ifade ederek, toplam dış ticaret hacminin 50 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Asya-Pasifik bölgesine yılda 30 milyar dolar dış ticaret açığı verildiğini aktaran Kolbaşı, "Bu 30 milyar dolar, Türkiye'nin dış ticaret açığının en önemli kalemini oluşturuyor. Enerjiden sonra en büyük açığı, Asya-Pasifik bölgesine veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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