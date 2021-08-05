Salgın Değerlendirme Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar Vali Fuat Gürel başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar Vali Fuat Gürel başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kurum müdürleri katıldı.

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından ilimizdeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapılırken, salgın ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Vali Gürel, "Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak için salgınla mücadeledeki önemli üç kural olan maske, mesafe, temizlik hususlarına mutlaka riayet etmeliyiz. Vatandaşlarımızın kalabalık olarak bir arada bulunduğu düğün, mevlit, nişan gibi ortamlarda maske ve mesafe kuralına dikkat etmesi lazım. Salgını hayatımızdan tamamen çıkartmak için aşı olmalıyız. Aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. "diye konuştu.

Vali Gürel başkanlığında yapılan toplantı alınan tedbirler ve il genelinde yürütülen denetim faaliyetleri gözden geçirilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre