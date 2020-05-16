Salgın da orman yangınlarını engelleyemedi
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Salgın da orman yangınlarını engelleyemedi

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle hükümet hayatın her alanında bir dizi tedbiri yürürlüğe koyarak salgının önüne geçmeyi planlıyor.

Salgın da orman yangınlarını engelleyemedi
16.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:40

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle hükümet hayatın her alanında bir dizi tedbiri yürürlüğe koyarak salgının önüne geçmeyi planlıyor. Tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda mangal yakmak, mesire alanlarına girmek de yasaklandı. Tüm bu tedbirlere rağmen havaların ısınmasıyla birlikte orman yangın haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Son 2 haftada Türkiye genelinde 45 orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre, Mayıs ayının ilk 2 haftasında haftasında ülke genelinde 45 orman yangını vakası yaşandı. Toplumun büyük kesiminin karantinada olmasına rağmen orman yangınlarındaki artış dikkat çekiyor. Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Mayıs ayının 1'i ile 14'ü arasında ülke genelinde 45 ayrı orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınları kontrol altına alınması uzadı. Verilere göre, Mayıs ayının ilk yangını 1 Mayıs saat 13.25'te Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yarım saat arayla ilçede iki ayrı orman yangını vakası yaşandı. ilk yangın ilçeye bağlı Sahil Ceylan köyünde saat 13.25'te çıktı. Yarım saat sonra ise ilçeye bağlı Akkovanlık köyünde orman yangını çıktı. Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. İlçede geçtiğimiz Nisan ayında da orman yangını çıkmıştı.

Verilere göre; Mayıs ayının ilk 2 haftasında Kastamonu'dan Muğla'ya, Amasya'dan İzmir'e kadar birçok ilde 45 ayrı yangın vakaası yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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