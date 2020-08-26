Salgın Çocukların Ekran Başında Geçirdiği Zamanı Arttırdı Okulların, yaz kamplarının ve kalabalık toplantıların olmadığı bu dönemde milyonlarca aile hem çocuklarıyla daha çok zaman geçiriyor hem de çalışıyor.

Okulların, yaz kamplarının ve kalabalık toplantıların olmadığı bu dönemde milyonlarca aile hem çocuklarıyla daha çok zaman geçiriyor hem de çalışıyor. Birçok aile için iş saatlerinde çocuklarını meşgul tutmanın tek yolu ekran karşısında zaman geçirmelerine izin vermek Kaynak: DailyMotion.com