Salgın başından bu yana ortalama 6 kilo alınmış
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Salgın başından bu yana ortalama 6 kilo alınmış

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Salgın başından bu yana ortalama 6 kilo alınmış

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 49. dönem verileriyle vatandaşların; salgınla beraber beslenme eğilimlerine, sağlıklı kalabilmek düşüncesi ile takviye kullanımlarına, dışarıda spor yapma durumuna, salgının başından bu yana kilo alıp verme durumuna dair değerlendirmelerine yer verildi.

HER 10 BİREYDEN 6'SI SALGIN BAŞINDAN BU YANA KİLO ALMIŞ

Kadınlar arasında kilo alanların oranı (%65) erkeklere kıyasla (%54) daha yüksek; bu durumun bir gerekçesi salgın döneminde kadınların erkeklere kıyasla evde daha da fazla vakit geçirmesi olabilir. Bireylerin salgın öncesi ve mevcut kiloları karşılaştırıldığında ortalama kilolarının 3,3 kg daha fazla olduğu tespit edildi. Sadece kilo alan bireylerin ortalamada aldıkları kilo incelendiğinde ise ortalama 6,6kg aldıkları ortaya çıktı.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE DIŞARIDA SPOR YAPMIŞ

Salgın döneminde beslenme alışkanlıklarının yanısıra spor alışkanlıkları da değişti. Evden spor, egzersiz yapanların oranı artarken kısıtlamalar nedeniyle spor salonlarına gidenlerin oranı ciddi derecede azaldı. Son 1 hafta içerisinde dışarıda spor yapanların oranı ise %24 düzeyinde. Her ne kadar toplumda daha sağlıklı beslenme eğilimi artmış olsa da pandemide bireylerin daha az spor yaptığı gerçeği ile karşı karşıya kalındığı tespit edildi.Önümüzdeki dönemde, sadece virüse yakalanan bireylerin değil pandemi döneminde hareketsiz bir yaşam süren bireylerin de fiziksel sağlıkları üzerindeki araştırmalara daha çok ihtiyaç duyulacağı veriler ışığında ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR SALGINLA BERABER DAHA SAĞLIKLI BESLENME EĞİLİMİ İÇİNE GİRMİŞ

Evde yapılan yemekler her ne kadar daha sağlıklı görülse de evde daha sık yemek yeme, atıştırmalık tüketme veya daha hareketsiz bir hayat sürmenin etkisi bireylere kilo olarak geri dönmüş.

TOPLUMDA VİRÜSE KARŞI EK TAKVİYE KULLANIMI YAYGIN

Vatandaşların yarısından fazlası (%56) salgın öncesine kıyasla daha sağlıklı beslendiğini ifade ediyor. Daha sağlıksız beslenenlerin ise çok küçük bir kitleyi oluşturduğunu görüyoruz (%10). Virüse karşı vücut direncini arttırmak için takviye kullanımı da oldukça yaygın. Bu oran salgın başında %29 iken, son dönemde %43'e yükseldi.

Kaynak: Bültenler

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