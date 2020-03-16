Salgın Alman ekonomisini zayıflatacak Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi. Kaynak: Dunya.com