35 Yıldır Bu İşi Yapıyor! Adını Bilen Yok Herkes Ona 'Şalgamcı Abla' Diyor

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde babasının açtığı iş yerinde şalgam satan Nesrin Hitay (45), 10 yaşında bu işe başladığını ve yaklaşık 35 senedir hiç kopmadığını söyledi. Hitay, "Babamız bize bu mesleği bıraktı, biz de bunun değerini bildik. Kardeşlerimin de yardımıyla burada yıllardan beri bu işi yapıyorum. Sevgimi de kattığım için kalıcı olmayı başardım" dedi.

"YÜKSEK DERECEDE ENERJİ VERİYOR"

Şalgamın birçok faydası da olduğunu belirten Hitay, şöyle konuştu: "Şalgamın birçok faydası var. Adanalılar da bunu bildiği için ve iyi yapılan şalgamı sevdiği için bizi tercih ediyorlar. Faydalarından örnek verecek olursak, mesela şalgamı bol acılı yaptığınız takdirde grip hastalığına çok iyi geliyor. Bundan dolayı kış aylarında da bolca tüketiliyor. İçinde A ve C vitamini olduğundan dolayı yüksek derecede enerji veriyor."

"ŞALGAMIN EN İYİSİ ADANA'DA YAPILIR"

Şalgamı çok sevdiğini ve acılı içmeyi tercih ettiğini belirten Emine Sarı (25) ise, "Şalgam suyunu özellikle şalgamcı ablada içiyorum. Çünkü çocukluğumdan itibaren buraya alıştım. Zaten şalgamın en iyisi Adana'da yapılır. Bundan dolayı sık sık şalgam içiyorum" dedi.

"ADIMI PEK BİLMEZLER"

Adana'da bu mesleği yapan çok az sayıda kadın olduğunu ve bu işe yıllarını verdiği için kent halkı tarafından tanındığını belirten Hitay, "Çocukluğumdan beri burada olduğum için insanlar artık tanıyorlar beni. Sağ olsunlar, seviyorlar da. Ben de Adana insanını çok seviyorum. Adımı pek bilmezler. Bana 'Şalgamcı Abla' diye hitap ederler. Hadi ablamıza gidelim de şalgam içelim derler. Bir işi severek yaparsanız başarı kendiliğinden geliyor" diye konuştu.