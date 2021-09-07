Salernitana, Ribery'i kadrosuna kattı
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Salernitana, Ribery'i kadrosuna kattı

Salernitana, Ribery'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Fransız futbolcu Franck Ribery'i kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Fransız futbolcu Franck Ribery'i kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Franck Ribery, Salernitana oyuncusudur." ifadesi yer aldı.

Ribery, düzenlenen basın toplantısında da kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Kendimi halen iyi hissediyorum. Halen gösterecek şeylerim var. Tutku sayesinde hareket ediyorum. Serie A'nın çok zor bir lig olduğunu biliyorum. Umuyorum ki en kısa sürede iyi bir fizik kondisyona ulaşacağım. Bugüne kadar hep kendim çalıştım. Yarından itibaren hocamızın emrindeyim. Umarım en kısa zamanda formumu bulacağım." diye konuştu.

Bu arada kulüp, Ribery için Arechi Stadı'nda yaklaşık 10 bin taraftarın katılımıyla coşkulu bir tanıtım etkinliği de organize etti.

38 yaşındaki Ribery, son iki sezondur Serie A'da Fiorentina'da top koşturuyordu.

Ribery, daha önce de Bayern Münih, Olympique Marsilya ve Galatasaray'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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