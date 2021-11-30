Salernitana - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salernitana - Juventus maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Salernitana - Juventuskarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salernitana - Juventus maçı şifresiz mi? Salernitana - Juventus maçı hakemi kim? Salernitana - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

SALERNİTANA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salernitana - Juventus Ziraat Türkiye Kupası maçı, 30.11.2021 Salı bugün saat.22.45'te oynanacak.

SALERNİTANA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Salernitana - Juventus maçı A Spor'dan yayınlanacak

SALERNİTANA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Salernitana - Juventus maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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