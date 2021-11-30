Salernitana - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salernitana - Juventus maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Salernitana - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Salernitana - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Salernitana - Juventuskarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salernitana - Juventus maçı şifresiz mi? Salernitana - Juventus maçı hakemi kim? Salernitana - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Salernitana - Juventus Ziraat Türkiye Kupası maçı, 30.11.2021 Salı bugün saat.22.45'te oynanacak.
Salernitana - Juventus maçı A Spor'dan yayınlanacak
Salernitana - Juventus maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.
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Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
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