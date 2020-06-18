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Salepten dondurmaya uzanan yolculuk

Kahramanmaraş'ta 300 yıl önce 'salepli karsambaç' olarak adlandırılan Maraş dondurması, kentteki irili ufaklı işletmelerde yılda 250 ton hazırlanarak 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Salepten dondurmaya uzanan yolculuk
18.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:08

Kahramanmaraş'ta 300 yıl önce 'salepli karsambaç' olarak adlandırılan Maraş dondurması, kentteki irili ufaklı işletmelerde yılda 250 ton hazırlanarak 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması 300 yıllık tüketim alışkanlığı ile vazgeçilmez damak tadı unvanını koruyor. Türkiye'de coğrafi işaret belgesi alan ürün, kent merkezindeki Ahır Dağı'nın eteklerinde beslenen keçilerin sütü ile hazırlanıyor. 90 derece sıcaklığa pişirilerek mikroorganizmalardan arındırılan dondurma, süt ve salep karışımı sonrası yaklaşık 8 saat dinlendiriliyor. Ortaya çıkan ürün, daha sonra eksi 6 derecede soğutulduktan sonra tüketime sunuluyor.

Maraş dağlarında kekik, çiğdem, keven ve sümbül bitkileri ile beslenen keçi ve elde edilen süt ile üretilen dondurma, Anadolu'ya özgü bir ürün olarak ortaya çıkıyor.

Maraş dondurması yılda 250 milyon litre üretilirken ABD, Avustralya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İngiltere, Güney Kore gibi ülkeler başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Maraş dondurması, Türkiye'de fazlaca tüketilen ve ihracatı yapılan turistik ürün olurken, şehrin simgesi haline gelerek istihdama, turizme ve ticarete katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta dondurma sektöründe önemli çalışmalar yapan Alpedo-Kervan Lezzet Gurubunda ise bin 250 kişi istihdam ediliyor.

Ülke ve dünyaya dağıtılan dondurma üretiminde kendi çiftliklerindeki keçilerle elde edilen sütlerle ürün elde ettiklerini söyleyen Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "İnsan sağlığı bizim için çok önemlidir. Tesisimize gelen sütleri önce pastörize ederek olurunu alıyoruz. Sütün içindeki gözle görülmeyen bakteriler vardır ve bunlar işlenerek pişirme kazanımıza aktarılır. Burada, doğal salep, süt ve kaliteli şeker ile karışım yapılarak üstüne de ustalık eklenerek 90 derecede pişiriliyor. Bu sıcaklıkta piştiği zaman hiçbir şey kalmıyor sütün içinde. Tesisimizde 500 çeşit dondurma üretiyoruz. Bu ürünleri paletlerle çekerek sevkiyat bölümüne gönderiyoruz. Daha sonra bu ürünlerimizi Türkiye'nin 115 bin noktamıza yolluyoruz. 15 ülkeye de bu ürünümüzü gönderiyoruz. Bir uzman, dondurmanın korona virüsü tetiklediğini iddia ediyor. Bahsettiğim kaliteli süt, doğal salep ve şeker ile elde edilen dondurma korona virüse karşı tam zıt bir dondurmadır. İyi bir dondurma bademcik ameliyatı sonrası reçetesine Maraş dondurmasını ekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise Maraş dondurmasını her mevsim tükettiklerini söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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