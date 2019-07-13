Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza verildi
Van'da devriye gezen jandarma ekipleri, kazmayla endemik bitki olan salep soğanı çıkardığı tespit edilen bir kişi yakaladı. 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye, 60 bin 163 lira para cezası verildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Erçek Gölü kıyısında bir kişinin kazmayla endemik bitki türü olan salep soğanı çıkardığını belirledi.
Kontrollerde 1 kilo 300 gram salep soğanı topladığı belirlenen K.R'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.
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