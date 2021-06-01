Salep soğanı toplayan 1 kişiye 83 bin 938 lira ceza
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişi yakalandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişiyi yakaladı.
Kimliği açıklanmayan şahsa 83 bin 938 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı