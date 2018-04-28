Salep Orkidesinde Türkiye Marka Olacak"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde özel izinle 20 dönüm alanda ekimi yapılan salep orkidesinden 18 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Doğada yabani olarak yetişen ve toplanması yasak olan salep orkidesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Samsun Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğince geçen yıl hazırlanan proje kapsamında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlandı.

Geçen yıl deneme amaçlı ekilen salep orkidesinden bu yıl 18 ton ürün alınması bekleniyor. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan salep orkidesinin yumruları toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sanayisi sektörlerinde kullanılıyor.

Doğadan toplanması yasak olan salep orkidesinde bu yasağı ihlal edenler için 48 bin 625 lira para cezası uygulanıyor.

Kilogramı 40 liradan alıcı buluyor

Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de salep orkidesinin üretiminin alınan özel izinle Samsun'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında ekimi yapılan salep orkidesinin hasat döneminin geldiğine işaret eden Karaman, "Bu bitki her toprakta yetişmiyor. Kumlu, kireçli ve yumuşak toprağı seviyor. Bu nedenle bölgemiz bunun için çok elverişli." dedi.

Projeye 13 üreticinin dahil olduğunu belirten Karaman, "Bitkinin toprak altındaki yumruları toplandıktan sonra haşlanıp gölgede kurutuluyor. Öğütülerek toz haline getirildikten sonra pek çok sektörde ham madde olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Karaman, salep orkidesinin proje kapsamında ektikleri alanların yanı sıra tozlanma ile çevredeki arazilerde de yetiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için ciddi manada üretime yönelik çalışma yapıyoruz. Kaçak sökümün önüne neredeyse geçtik. Yaş haldeki salep yumrularının kilogramı 40 liradan alıcı buluyor. Ekonomik anlamda geri dönüşü çok iyi olan bu bitkinin üretimini artırmaya çalışıyoruz. Doğal ve tıbbi aromatik bir bitki olan salep orkidesinin üretimini gelecek yıllarda daha çok artırmayı, bu alanda ülkemizi marka haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Karaman, salep bitkisinin 183 ülkede koruma altına alındığını, Türkiye'de ise 1996 yılından bu yana doğadan toplanmasının yasak olduğunu sözlerine ekledi.