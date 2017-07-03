- Saldırıya uğrayan Türk Gemisi Marmaris Limanı'na yanaşıyor



MUĞLA - Yunan Sahil Güvenliğine ait hücum botlar, Marmaris'in Bozburun beldesiyle Rodos adası arasındaki bölgede Türk Bayraklı M/V ACT isimli yük gemisine ateş açtı. Gemiye 16 mermi isabet etti. Türk karasularına dönen gemiye Türk Sahil Güvenlik botları korumaya aldı. Saldırıya uğrayan M/V ACT isimli yük gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu eşliğinde Marmaris Limanı'na getirildi. Geminin kaptanı Sami Kalkavan, "Yunan hücum botları bizleri uzun süre takip etti. Gemiyi Rodos limanına çekmemiz istendi. Türk karasularına yönelince bize ateş açtılar. Gemiye 16 mermi isabet etti. Hiç kimse yaralanmadı, geminin batma tehlikesi yok" dedi.

Türk Bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi İskenderun'dan yüklediği demir ve çelik yükleyip İzmit Körfezine doğru yola çıktı. Bir gece Marmaris açıklarında kalan Türk Bayraklı yük gemisi öğle saatlerinde rotasında tekrar harekete geçti. 4 bin 300 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V ACT isimli Türk Bayraklı kuru yük gemisi Bozburun ile Rodos açıklarında uluslararasısularda Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından takip edilmeye başladı. Daha sonra gemide arama yapacaklarını gemiyi Rodos Limanına çekilmesini istediler. Türk Bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi Türk karasularına yönelince Yunan Sahil Güvenlik botlarından ateş açıldı. Gemiye 16 kurşun isabet etti.

Türk Bayraklı M/V ACT isimli yük gemisinin kaptanı Sami Kalkavan, "Bu rota her zaman geçiş yaptığımız bir hat. Uluslararası sularda gemiye Yunan Sahil Güvenlik Botları yanaştı. Bize gemide arama yapacaklarını, gemiyi hemen Rodos Limanına çekmemiz gerektiğini söylediler. Biz bunu kabul etmedik. Bunun üzerine takiplerini sürdürüp tacizde bulundular. Yunan botlarında tacize uğrayınca biz rotamızı Türk karasularına çevirdik. Türk karasularına gideceğimizi anlayınca bize ateş açmaya başladılar. Gemiye 16 mermi isabet etti. Açılan ateş sonrası Allah'a şükür kimse yaralanmadı. Mürettebat büyük tehlike atlattı. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar. Şu anda Türk sularındayız" diye konuştu. Gemi, daha sonra 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde Muğla'nın Marmaris Limanı'na geldi.