Saldırıya Uğrayan Türk Gemisi Marmaris'e Getiriliyor

Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun saldırısına uğrayan ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, saldırı sonrası Marmaris Limanı'na getiriliyor. İskenderun'dan yüklediği yük ile İzmit Körfezi'ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş açılmıştı. Güvertesine 36 mermi isabet eden geminin kaptanının Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu eşliğinde rotasından sapmadan yoluna devam ettiği bildirilmişti. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yükseli, ilk başta rotasına devam edeceği bildirilen geminin gerekli incelemesinin yapılabilmesi amacıyla Marmaris Limanı'na getirileceğini söyledi.



(Vural Efecik /İHA)