Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama

Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğramıştı. Maslak'ta bir hayli keyifsiz halde görüntülenen Sarıkaya, kendisi ve ekibinin yaşadığı korku dolu anlar hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

FATİH, İSTANBUL (Snob Magazin) - Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Evinin önünde geçtiğimiz akşam saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, dün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunu yaşanan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.

"CİDDİ ŞEYLER YAPACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Ünlü oyuncu, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" şeklinde konuştu.

"ŞAHSI TANIMIYORUM"

"Ben şahsı hiç tanımıyorum" diyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Söz konusu kişinin, oyuncuya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Sarıkaya, saldırı sırasında oluşan maddi hasarın önemli olmadığını sözlerine ekledi.

Serenay Sarıkaya'nın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen, olay sonrası Sarıkaya'nın evinin önüne dört kişilik koruma ordusu yerleştirmişti.