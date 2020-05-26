Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayıp köpek kavgasına daldı...O anlar kamerada
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Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayıp köpek kavgasına daldı...O anlar kamerada

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayıp köpek kavgasına daldı.

26.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:46

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayıp köpek kavgasına daldı...O anlar kamerada

-Köpeği için dakikalarca mücadele verdi, yerlerde sürüklendi

İZMİR - İzmir'de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay İzmir'in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.

Dakikalarca mücadele verdi

Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendide yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı.

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayıp köpek kavgasına daldı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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