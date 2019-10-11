Saldırıya uğrayan İran tankeri Basra Körfezi'ne hareket etti

11.10.2019 15:12

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran'a ait petrol tankeri gövdesindeki hasara rağmen Basra Körfezi'ne doğru yola çıktı.

İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de uğradığı saldırı sonucu tankerin sağ tarafındaki iki depoda bir buçuk metreye kadar hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, tankerin iki roketle hedef alındığı ancak saldırının kaynağının henüz belirlenemediği ifade edildi.

İran bayraklı petrol tankerinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı bölgeden ayrılarak Basra Körfezi'ne doğru hareket ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, tankerin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını duyurmuştu.

Tankere yönelik saldırılar sonucu gemideki petrolün bir kısmı denize sızmıştı.

Kaynak: AA