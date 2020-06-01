Saldırıya uğrayan İncirliova Belediye Başkanı Kaya Açıklaması
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Saldırıya uğrayan İncirliova Belediye Başkanı Kaya Açıklaması

Aydın'ın İncirliova ilçesinde saat 23. 00 sıralarında Belediye başkanı Aytekin Kaya ile çobanı ve iki belediye çalışanına yönelik saldırının ardından ilçede gerginlik devam ediyor.

Saldırıya uğrayan İncirliova Belediye Başkanı Kaya Açıklaması
01.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:35

Aydın'ın İncirliova ilçesinde saat 23. 00 sıralarında Belediye başkanı Aytekin Kaya ile çobanı ve iki belediye çalışanına yönelik saldırının ardından ilçede gerginlik devam ediyor.

Karşılıklı iki tarafın olaydan sonra ilçede toplanması üzerine polis İncirliova'da yoğun güvenlik tedbiri alırken, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gece yarısı belediye önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Kaya, "Yolsuzlukları ortaya çıkardığımız için bize böyle saldırıyorlar. Hiçbir şey yapamayacaklar. Ne kadar yolsuzluk varsa ortaya çıkaracağım" diye konuştu.

İncirliova Zafer Mahallesi'nde annesinin evinin önünde saman indirdikleri sırada İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çobanı ve iki belediye çalışanının, bölgeye gelen bir grup tarafından darp edilmeleri üzerine başlayan olaylarda her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayın duyulması üzerine İncirliova Emniyet Müdürülüğü önüne, tarafların çok sayıda yakını toplanınca bölgeye Aydın'dan çok sayıda takviye kuvvet çağrılarak kalabalık dağıtıldı. Daha sonra İncirliova Belediyesi önünde toplanan İYİ Parti Aydın İl Başkanı ile İYİ partili siyasilerin yanı sıra Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı destek vermek için gelen kalabalık Aytekin Kaya'nın lehine sloganlar attı.

Gece saat 01. 30 sıralarında ailesi ile birlikte İncirliova Belediye binasına gelen Aytekin Kaya, olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Başkan Kaya, "Bölgeye gelen gruptan iki kişi direk saldırdı. Çobanıma ve yanındakileri çok kötü darp ettiler. Benim de boynuma sarıldılar. Bu olayların nedeni göreve geldikten sonra benden önceki belediye yönetiminin yaklaşık 700 milyonluk yolsuzluklarını ortaya çıkarmamdan kaynaklanıyor. Hiç kimseden korkumuz ve çekindiğimiz bir şey yok. 50 milyon liralık bir başka yolsuzluk dosyası daha tespit ettik. Bunu da müfettiş raporları sonrası açıklayacağız" diye konuştu.

"İçerideki arbededen haberim yok"

Bu arada olaylardan sonra İncirliova Belediyesi'nde toplanan bir grup arasında Belediye Başkanı Aytekin Kaya belediyeye gelmeden önce arbede yaşandı. Gazetecilerin "Siz buraya gelmeden önce belediye binasında da partililer arasında bir arbede yaşandı. Çıkan kavgadan sonra gazetecileri dışarı çıkardılar. Bu olay neden yaşandı" sorusuna Başkan Kaya, "Bu olaydan haberim yok ve herhangi bir sorun yok" diye cevap verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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