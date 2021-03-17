Saldırıya uğrayan genç kız yaralandı
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Saldırıya uğrayan genç kız yaralandı

17.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:59
Saldırıya uğrayan genç kız yaralandı

Adıyaman'da, bir şahsın saldırısına uğrayarak darp edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir şahsın saldırısına uğrayarak darp edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Z.T. isimli genç kız, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Darp neticesi yaralanan Z.T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle genç kıza saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanabilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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