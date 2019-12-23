23.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:46

İzmir'in Buca ilçesinde, uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise saldırıyla ilgili, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ancak saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.



Olay, saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli bir şahıs, 35 AHN 123 plakalı aracıyla seyir halinde olan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na ateş etmiş, saldırıda MHP'li başkan ağır yaralanmıştı. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumu iyiye gidiyor



Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan MHP'li Taşoku, hemen ameliyata alındı. Taşoku'nun durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin açıklama yaptı.



Şahin, "Başkanımız kısa bir süre önce ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alındı. Doktorlardan yapılan açıklamaya göre sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Kendisi inşallah kısa süre sonra sağlığına kavuşacaktır. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ancak saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz" sözlerine yer verdi.



Öte yandan, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nu silahla vurarak kayıplara karışan şüpheli için polis ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA