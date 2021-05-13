Saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler
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Saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Devleti'nin Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi.

İsrail Devleti'nin Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar.

İsrail Devleti'nin Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde Beşiktaş Levent'teki İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Karı-koca olduğu öğrenilen çiftler, araçlarını ateşe verdikten sonra alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürürken polis ekipleri araçlarını ateşe veren çifti gözaltına aldı.

Yangın sonrası büyük hasar oluşan otomobil, cekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"CANI YANAN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"

Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu kamerası ile kaydeden çiftler,

"İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu uğurda şehit oluruz. Yeter ki onların gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeval gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız.Müslümanlar, masum çocuklar ölüyor. Yarın bayram, bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var.Analar var babalar var. Yazık bu evlatlara, yazık bu Müslüman kardeşlerimize" sözlerini kullandı.

Polis ekipleri tarafından Levent Polis merkezinde ifadeleri alınan çiftler serbest bırakıldı.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler
Saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler
Saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler
Saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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