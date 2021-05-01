SALDIRIDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
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SALDIRIDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27), naaşı askeri uçakla Adana'ya getirildi.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27), naaşı askeri uçakla Adana'ya getirildi. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elvan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

ŞEHİDİN ACILI ABLASI: NERENE VURDULAR KARDEŞİM

Şehit Kırmızı'nın naaşı uçaktan indirildiği sırada annesi Aliye Kırmızı, kız kardeşi Yasemin Kaleş ve nişanlısı Ayla, güçlükle ayakta durdu. Şehidin ablası Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ablası Yasemin Keleş'in, "Nerene vurdular kardeşim. Daha devleti koruyacaktı, daha zalimleri vuracaktı benim kardeşim?? sözleri yürekleri dağladı.

OĞLUNUN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Törende acılı anne Aliye Kırmızı, gözyaşlarına boğuldu. Anne Kırmızı, oğlu Sedat Kırmızı'nın gözyaşlarını silip, teselli etti. Tören mangası eşliğinde şehidin naaşı, cenaze nakil aracına taşındı.

SALDIRIDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
SALDIRIDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
SALDIRIDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
SALDIRIDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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