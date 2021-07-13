Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü 15 Temmuz'da İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu
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Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü 15 Temmuz'da İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu

Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü 15 Temmuz'da İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in, görevi sırasında uğradığı saldırıda şehit oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in, görevi sırasında uğradığı saldırıda şehit oldu. Cevher, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına hedef olan Cevher'in, saldırı sonrası makamında hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı Nasuh Ç. adlı bir polis memurunun gerçekleştiği aktarılırken, olayı gerçekleştiren polisin Çevik Kuvvet'te görevli bir emniyet mensubu olduğu ifade edildi.

Menfur saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye 'müdür' olarak atanmıştı. İstanbul'da görev yaptığı sırada FETÖ'ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Hakkari'de vurulan müdür 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'nde Güvenlik Şube müdürlüğü görevinde bulunuyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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