Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi
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Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi

Düzce'de geçtiğimiz günlerde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İzzet Dev, Kastamonu'da toprağa verildi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İzzet Dev, Kastamonu'da toprağa verildi.

Olay, 26 Mart Cuma günü Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. Taraflar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, 4 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan İzzet Dev, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Düzce'den Kastamonu'ya getirilen İzzet Dev, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9'u ise serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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