Saldırıda hasar gören evine bayrak asma talebini AA gerçekleştirdi

14.10.2019 16:28

Aziz Bedir Dal'ın, YPG/PKK'lı teröristler tarafından Akçakale ilçesine düzenlenen havan mermili saldırıda hasar gören evine Türk bayrağı asma talebini, Anadolu Ajansı (AA) gerçekleştirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Akçakale'de 40 gün önce annesini kaybeden ve kız kardeşi ile yaşayan 42 yaşındaki Dal'ın sınıra çok yakın olan evine 11 Ekim Cuma günü, Tel Abyad'dan YPG/PKK'lı teröristler tarafından atılan havan mermisi isabet etti.

O anda eve 10 metre uzakta olduğu için saldırıyı yara almadan atlatan Dal'ın, sosyal medyadan bayrak isteğini öğrenen AA ekibi harekete geçti. Dal'ı ziyaret eden AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici, yanında getirdiği Türk bayrağını kendisine takdim etti.

Çok mutlu olan ve bayrağı hemen evine asan Dal, yaptığı açıklamada, saldırı anında önce bir ses duyduğunu, ardından patlama yaşandığını anlattı.

Evin mutfağının duvarının delindiğini, odanın içine de şarapnel parçalarının dağıldığını aktaran Dal, şöyle devam etti:

"Benimle birlikte bir kız kardeşim var, biz birlikte yaşıyoruz. O anda evde değildik. Ben o esnada evin 10 metre uzağındaydım. Çok şükür kimse yaralanmadı. Sadece eve isabet etti, evimiz yıkıldı. Evimizin yıkılması önemli değil, Allah devletimizi yıkmasın. Allah bayrağa, vatana, millete, polisimize, askerimize, başımızda bulunan reislere zeval vermesin. Bizim temennimiz bu. Ben evsiz yaşarım ama vatansız, ülkesiz, bayraksız yaşayamam. Hiç sorun değil, üzülmüyorum da. Burayı tekrardan yaparım onda bir sıkıntı yok ama vatansız bir hayat yoktur. Çok şükür Allah'a, bugün de sesler bitti. Tel Abyad'ı tamamen temizledik. Allah'a çok şükür, zafer Allah'ındır."

Devletten hiçbir isteği olmadığını dile getiren Dal, kendi evini yeniden yapabileceğini kaydetti.

Ülkesi için can vermeye hazır olduklarını belirten Dal, "Patlamalar olduğu halde ben evimi terk etmedim. Ev yıkık bir halde, ben yine evimden ayrılmıyorum. Sınırın sıfır noktasındayım. Çok şükür korkmuyoruz." dedi.

Dal, evine Türk bayrağı asma isteğini gerçekleştiren AA ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA