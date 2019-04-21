Saldırı Sonrası Kılıçdaroğlundan Açıklama: Şehitler Bizim Şehitlerimiz
Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında yaptığı açıklamada kimsenin kendilerini şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamacağını söyledi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında yaptığı açıklamada kimsenin kendilerini şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamacağını söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu şu sözleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com