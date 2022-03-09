Saldırı Sonrası Harkiv Sokakları

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın ülkenin birçok kentinde saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti Harkiv bir kez daha bombalandı. Saldırı sonrası kentin harabeye dönen sokaklarının görüntüleri bir Harkiv sakininin kameralarına yansıdı. Harkiv, Rus yetkililerin, tahliyelerin sürmesi için 'insani koridor' açıldığını belirttiği kentler arasında

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