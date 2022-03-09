Saldırı Sonrası Harkiv Sokakları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saldırı Sonrası Harkiv Sokakları

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın ülkenin birçok kentinde saldırıları devam ediyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın ülkenin birçok kentinde saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti Harkiv bir kez daha bombalandı. Saldırı sonrası kentin harabeye dönen sokaklarının görüntüleri bir Harkiv sakininin kameralarına yansıdı. Harkiv, Rus yetkililerin, tahliyelerin sürmesi için 'insani koridor' açıldığını belirttiği kentler arasında

DailyMotion.com / Güncel

Saldırı, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title