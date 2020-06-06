Saldırı sonrası eski sisteme dönülen camilerde ezanı güzel okuma dersleri veriliyor
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Saldırı sonrası eski sisteme dönülen camilerde ezanı güzel okuma dersleri veriliyor

İZMİR'de camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme geçildi.

Saldırı sonrası eski sisteme dönülen camilerde ezanı güzel okuma dersleri veriliyor
06.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:11

İZMİR'de camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme geçildi. İmam ve müezzinlere, ezanı güzel okuma dersleri verilmesi amacıyla kurslar açıldı.

Geçen ay meydana gelen olayda, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. O anlar, vatandaşların cep telefonuyla kayıt altına alındı. Sonrasında Müftülük ve Savcılık soruşturma başlattı. Olay, halkın tepkisini çekti. Saldırıyı kimin yaptığı henüz aydınlatılamadı.

Bu olayın tekrar yaşanmaması için eskiye dönülmesine karar verildi. Merkezi sistem yerine, camilerdeki görevlilerin vakit gelince ezanı birebir kendilerinin okuması amaçlandı. Bu nedenle il genelindeki imam ve müezzinlere, ezanı güzel okuma dersleri verilmesi için harekete geçildi. İlk etapta 36 noktada uzman hocaların eğitmenliğinde kurs açıldı. Yine ilk etapta 400 imam ve müezzin kursa katıldı. Açılan ilk kurs, 80 saat sürecek. Merkezi sistemin olmadığı dönemde olduğu gibi her cami kendi cihazından ezanı okuyacak. Kursiyerler, işin tekniğini, makamını ve usulünü aldıkları eğitimle geliştirecek.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Ezanı okuyacak hocalarımızın, bunu usulüne uygun şekilde mümkün olan en güzel şekilde okuyabilmeleri adına bu çalışmayı başlattık" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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