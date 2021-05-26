Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı
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Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da saldırı hazırlığında olan ve keşif görüntüleri ortaya çıkan terör örgütü TKP/ML'ye mensup 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da saldırı hazırlığında olan ve keşif görüntüleri ortaya çıkan terör örgütü TKP/ML'ye mensup 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen terör örgütü TKP/ML'nin hücre yapılanmasını deşifre ederek 19 Mayıs'ta 6 ayrı ilçede operasyon düzenlemişti. Operasyonla çökertilen söz konusu hücrenin 8 üyesi yakalanmıştı. Devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen aralarında örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit'in de bulunduğu 8 zanlının emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, geri kalan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

8 gün önce düzenlenen eş zamanlı baskınlarda uzun namlulu Kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu tüfek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı
Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı
Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı
Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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