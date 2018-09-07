İdlib'de Bulunan Terör Örgütlerinin İsim İsim Listesi
Rusya ve Esad rejimi tarafından saldırı altına alına İdlib'de birçok terör grubu yer alıyor. Peki, İdlib'de hangi terör örgütleri bulunuyor?
Rusya'nın havadan ve Esad rejiminin karadan saldırdığı İdlib'de asıl amacın terör gruplarını temizleme olduğu söyleniyor. Peki İdlib'de hangi terör örgütleri bulunuyor?
TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA'NIN ORTAK ÇABASI
Türkiye'nin 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'de terör örgütleri faaliyetlerini sürdürüyor. Sivilleri insanı kalkan olarak kullanan teröristlerin temizlenmesi için bölgede yer alan Türkiye, Rusya ve İran ortak çalışma yürütüyor.
İDLİB'DE BULUNAN TERÖR ÖRGÜTLERİ
PKK/PYD/YPG
Bağımsız Direnişçiler