Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı
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Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yıkılmış binalardan detay görü Enkaz arasında bayram namazının kılınması GAZZE - İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor.

Yıkılmış binalardan detay görü

Enkaz arasında bayram namazının kılınması

GAZZE - İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Beyt Lahya kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu enkaza dönen bölgede bayramlaştı.

Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı
Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı
Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı
Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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