Saldırı altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı
Yıkılmış binalardan detay görü Enkaz arasında bayram namazının kılınması GAZZE - İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor.
Yıkılmış binalardan detay görü
Enkaz arasında bayram namazının kılınması
GAZZE - İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Beyt Lahya kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu enkaza dönen bölgede bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı