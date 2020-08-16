Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında yakalayıp sevdiler
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Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında yakalayıp sevdiler

Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında yakalayıp sevdiler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde balon balığını su altında beslediler, elleriyle tuttular Öğrencilerin eline aldığı balık, balon gibi şişti, gıdıklama ve sevme anları ise kameralara yansıdı Akdeniz Üniversitesi Su...

16.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:22

Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında yakalayıp sevdiler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde balon balığını su altında beslediler, elleriyle tuttular

Öğrencilerin eline aldığı balık, balon gibi şişti, gıdıklama ve sevme anları ise kameralara yansıdı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde saldırganlığı ve yenmesi halinde ölüme neden olmasıyla bilinen balon balığının bir türünü öğrencileriyle hem besledi, hem eliyle tuttu. Ele alınan balon balığının hemen şiştiği görülürken, öğrenciler şişen bölgeyi severek gıdıklaması kameralara yansıdı.

Akdeniz ve Ege kıyılarına yaklaşık 20 yıl önce,Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı vasıtasıyla geçen ve her geçen yıl balon balığı tehlike oluşturmaya devam ediyor. Son dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline gelen, ölüsünü yedikleri kedilerin telef olmasına neden olan balon balıkları, bir süre öncede arkadaşının tavsiyesi üzerine yiyen bir kişinin ölümüne neden olmuştu.

Akdeniz sahillerinde 7 türü bulunan ve saldırganlıklarıyla bilinen balon balıklarını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi. İki öğrencisiyle sahil şeridinde inceleme dalışı yapan Gökoğlu, balon balığının en küçük türünün popülasyonunun arttığını gözlemledi.

Balon balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu ve öğrencileri kırdığı bir midye parçası ile onları besledi. İstiridye ile de besleme yapan Gökoğlu, o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi. Korkarak yeme yaklaşan balon balıklarının, Gökoğlu'nun elinden tüm istiridye ve midye parçalarını yedikleri görüldü. Öğrenciler ise daha ileriye giderek balon balıklarının ikisini elleriyle yakalamayı başardı. Öğrenciler, ellerinde hemen şişen balon balıklarının karın bölgesini gıdıkladı. Bir süre balon balıklarını seven öğrenciler daha sonra geri bıraktı. Gökoğlu ve öğrencileri kıyıya yakın noktada denk geldiği balon balığının en küçük türünü bir süre besledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Balon balığı sürüsünün akvaryum balığı gibi besleme anları kameralarca da kaydedildi.

"Elimizle besledik"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde bazı bölgelerden balon balıklarıyla ilgili çok kötü propagandalar yapıldığını bildirdi.

Özellikle Adrasan bölgesinden balon balıklarıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını aktaran Gökoğlu, " Sanki çok yoğun ve insanlara saldırıyormuş gibi bir izlenim oluşturuluyor. Bu konuda Adrasan,Tekirova,Kemer,Olimpos bölgesinde otelcilerin şikayetleri var." dedi.

"Dalış ve yüzücüler için risk yok"

Antalya'nın sahil şeridinin belirli yerlerine zaman zaman dalışlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gökoğlu, " Etrafımızda balon balıklarını görüyoruz, elimizle tutuyoruz, oynuyoruz. Bizim görüntülediğimiz küçük tür genelde dalgaların altında oluyor. Ama esas tehlikeli olan türler iri olanlardır. Videolara koyulan büyük balon balıkları tehlikelidir. Bazen kola kutusunu balığın ağzına verip ısırtıyorlar. Balık onu bilinçsizce yapıyor. Balık can çekişiyor karada oksijensiz kalmış. Ancak parmağımızı balığın ağzına götürürsek koparabilir. Dalış anında büyük türler bize yaklaşmıyor. Kaçıyor. Dalışçılar ve yüzücüler için bir risk yok." diye konuştu.

"Elimize aldık, balon gibi şişti"

Akdeniz'de balon balığının artışında göle görülür bir artış olduğunun uyarısını yapan Mehmet Gökoğlu, " Özellikle küçük tür aşırı şekilde kıyılarımızda çoğaldı. Ekonomik olarak ta değerlendirilmiyor Balıkçıların belası oldu. İnsanlarımızın korkmasına gerek yok. O balıkları biz daldığımızda avucumuzun içine midyeyi kırıp koyduk onlarda gelip yedi. Elimizi gıdıklıyor. Ama ısırma durumu yok. Yakaladığımızda avucumuzun içinde hemen şişti. Daha sonra hepsini bıraktık."ifadelerine yer verdi.

Gökoğlu, zehirli olması nedeniyle balon balığının hiçbir türünün yenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında yakalayıp sevdiler

Kaynak: İHA

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